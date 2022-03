Oppositie vraagt extra gemeenteraad over geplande sluiting zwembad Halve Maan

De provincieraad debatteert en stemt over de geplande sluiting op 22 maart. De extra gemeenteraad in Diest moet dus vroeger plaatsvinden. "Wij mikken op 19 maart", zegt Murat Celik. "Onze drie fracties tellen samen genoeg raadsleden voor een geldige aanvraag. Alleen zegt het reglement dat de agenda 8 dagen op voorhand moet meegedeeld worden. Daar zitten we dus met een probleem qua timing", geeft Celik toe. Hij hoopt daarom dat de voorzitter van de gemeenteraad en het schepencollege een uitzondering op het reglement toestaan. Die beslissing is er intussen: er komt een extra gemeenteraad op 19 maart. De raad is openbaar, publiek mag dus komen luisteren.