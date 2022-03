Kempense politie-inspecteur wint Humo’s Comedy Cup 2021

De politie-inspecteur begon in 2016 aan zijn carrière als stand-up comedian. Zijn inspiratie komt onder meer vanuit zijn job, maar ook Brits-Ierse comedian Jimmy Carr en de Amerikaanse Anthony Jeselnik zorgden voor inspiratie. Het is niet zijn eerste wedstrijd, zo’n vijf jaar geleden stond hij in de finale van de Lunatic Comedy Award en Utrechtse Comedy Talent Award. Ook werkte de Kempenaar mee aan de programma’s ‘Geubels en de Belgen’, ‘Is er een dokter in de zaal?’ en ‘De Slimste Mens Ter Wereld’.