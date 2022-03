Kinderen maken rugzakjes vol dromen voor Oekraïense leeftijdsgenootjes

Bij het project worden Belgische kinderen betrokken. "Het is belangrijk om kinderen van hier te gaan betrekken. Je werkt van twee kanten. De Oekraïense kinderen krijgen een rugzakje vol spullen en de kinderen hier gaan aan de slag met wat waardevol is. Op die manier kunnen ze ook makkelijker over de situatie praten", vertelt Wendy De Pree bij Radio 2 Antwerpen.