Psychotherapeute uit Aalter helpt gastgezinnen Oekraïense vluchtelingen met gratis tips: “Ook wie opvang biedt, kan het moeilijk krijgen”

Mensen beleven trauma’s niet allemaal op dezelfde manier. “Het is belangrijk dat we die mensen niet overbevragen”, geeft Ada als tip mee. “Ze moeten eerst tot rust komen en dat kan pas als ze vertrouwen krijgen in hun nieuwe omgeving.”

Er komen alvast 3 gratis infosessies via het internet. Tijdens die webinars geeft Ada Van Meerhem tips en achteraf is het de bedoeling dat mensen ervaringen kunnen uitwisselen. “Ik doe dit bewust via Zoom, zodat ook mensen buiten Aalter hier van kunnen profiteren.”

Wie hier wil aan deelnemen, kan zich inschrijven via de website van De Leidraad.