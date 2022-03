Rode Kruis mikt op ruim 2.000 bloedgevers tijdens actie "Bloedserieus" in Leuven

"We staan op 3 plaatsen in Leuven. Vandaag en morgen staan onze tenten op het Ladeuzeplein en ontvangen we bloedgevers in het donorcentrum aan de Herestraat. We werken op afspraak en daar zijn we volgeboekt. Maar er zijn woensdag en donderdag nog plaatsen vrij in het stadion van voetbalclub OHL. We mikten op 2.100 bloedgevers, maar intussen zitten we al aan 2.400 inschrijvingen. Voor de coronaperiode lokten we nog meer mensen, maar we draaien door corona nu nog op een wat lagere capaciteit. Als alle beperkingen wegvallen, hopen we opnieuw aan de cijfers van voor de coronacrisis te komen", besluit Ghyselen.