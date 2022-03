Schooldirecteur vermoorde juf Mieke: "Meteen alle leerlingen ingelicht over doorbraak, om onrust weg te nemen die er nog altijd was"

"We hebben al onze leerlingen meteen op de hoogte gebracht", zegt Guy Verrezen, de directeur van de basisschool waar juf Mieke werkte. "We wisten dat het bleef leven bij de kinderen en dat er ook een zekere ongerustheid was. We vinden het belangrijk dat ze zich gerust voelen in onze school. We zijn ervan overtuigd dat dit nieuws een bevrijding is voor de ganse Noorderwijkse gemeenschap."