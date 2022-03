Slagbomen bij wegenwerken houden sluipverkeer weg uit Sinaai (Sint-Niklaas), maar buurtbewoners zijn minder gelukkig

“Het probleem is dat er veel doorgaand verkeer is vanuit Moerbeke en Eksaarde richting E17”, vertelt projectingenieur Tim Verfaille. “Bij eerdere werken merkten we dat het verkeer zijn weg zocht via lokale, kleine wegen. We kregen toen veel meldingen van druk verkeer, onveiligheidsgevoel en schade aan bermen.”

Daarom is beslist om een slagboom te plaatsen, die het lokale verkeer toch nog doorgang kan verlenen. “We geven standaard toestemming aan landbouwers, hulpdiensten en bussen”, legt Tim Verfaille uit. “Bewoners kunnen een aanvraag indienen bij de stad Sint-Niklaas. Elke aanvraag wordt dan bekeken op basis van hoe ver en hoe vaak ze moeten omrijden.”