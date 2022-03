BEKIJK - Spectaculaire museumoperatie brengt groot altaarstuk van Rubens terug in het KMSKA

Een symbolisch moment waar ook minister-president Jan Jambon (N-VA) niet wilde ontbreken, al is er verder nog niets te zien in het museum: "Dit is een project van 10 jaar waar erg naar werd uitgekeken. Nu wordt het heel concreet. Dit is het eerste schilderij dat terugkeert en dat maakt het historisch. Het maakt de opening op 24 september ook heel reëel. We tellen af.".

Ook museumdirecteur Carmen Willems oogt blij en kijkt al vooruit, want de komende maanden moeten zo'n 650 kunstwerken een plek krijgen in het museum: "We weten van elk werk exact waar het zal komen te hangen of te staan. Ons eigen team van conservatoren en restauratoren zullen er samen met ervaren kunsttransporteurs en art handlers voor zorgen dat deze uiterst delicate onderneming tot een goed einde wordt gebracht. Het worden zonder twijfel de meest spannende momenten uit het ganse bouwtraject. Alles komt nu samen. We zullen eindelijk zien hoe de kunst en het vernieuwde gebouw op elkaar interageren."