Getuige van discriminatie? Stad Antwerpen roept inwoners (nog eens) op om te reageren 

In de campagne vertellen Antwerpenaren over hun ervaringen en de hulp die zij van anderen kregen, wanneer ze te maken kregen met discriminatie of racisme. In totaal zijn er veertien verhalen, waarvan er negen online staan uitgeschreven.

De stad maakte ook een podcast van vijf afleveringen. Daarin is onder andere het verhaal van Jonas te horen. Hij is transman en woont in Deurne. Hij vertelt over het moment waarop hij in aanraking kwam met discriminatie, toen hij met zijn vader de hond uitliet. Gelukkig kon zijn papa tussenkomen, en daarvoor wil Jonas hem graag bedanken. "Voor mij is dit belangrijk omdat ik zelf heb ervaren hoe het is om er alleen voor te staan. Met deze podcast wil ik daarom anderen inspireren, en vooral ook helpen. En ik hoop dat ook anderen opkomen voor iemand."