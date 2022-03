Internationale wapenhandel is voorbije vijf jaar afgenomen, terwijl vraag in Europa met een vijfde is gestegen

Sinds de annexatie van de Krim door Rusland in 2014 leeft Europa op gespannen voet met Rusland. De verslechterde relatie tussen Rusland en Europa is één van de redenen waarom er meer vraag is naar wapens in Europa. Met de Russische invasie in Oekraïne wordt verwacht dat deze trend verder zal toenemen nu verschillende Europese landen zoals Duitsland of Denemarken hun defensiebudget hebben opgeschroefd.