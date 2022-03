Tickets voor The Rolling Stones goedkoper in Amsterdam en Madrid dan in Brussel, hoe komt dat?

Het capaciteitsverschil lijkt een plausibele verklaring voor wat Madrid betreft, zegt ook mediaonderzoeker professor Tom Evens (UGent) die een tijd terug concertprijzen heeft onderzocht. "Het stadion in Madrid is groter dan het Koning Boudewijnstadion, maar dat is maar een deel van de verklaring. Je kunt geen 149 euro (red. het goedkoopste ticket op het moment van het gesprek met Evens) vragen in een land met een lagere koopkracht", legt hij uit. "In Scandinavië zal het dan wellicht duurder zijn dan hier."

Al verklaart dit natuurlijk niet het prijsverschil tussen ons land en Nederland. Zelfs met de nieuwe tickets van 99 euro blijft het goedkoopste ticket in Amsterdam 15 euro goedkoper. De twee zalen zijn ongeveer even groot met dus ongeveer even veel tickets. Ook de koopkracht in België is niet hoger dan in Nederland.