Studenten rollen vat van 50 liter van Oostende naar Gent: "Paar keer in gracht beland, maar verder vlot verlopen"

HSC Dionysus is een Gentse studentenclub met leden die vooral uit de regio Oostende komen, een club ook met een vrij opmerkelijke traditie: om de 5 jaar rollen de leden een vat van hun thuisstad tot in Gent. Dat gebeurde ook afgelopen weekend, voor de 9de keer al. De studenten vertrokken zaterdag om middernacht, om zondagavond rond 20u aan te komen, na een tocht van welgeteld 81 kilometer.



Eén van de studenten, Tjesney Mergaert, blikt tevreden terug: "Alles is vlot verlopen. We zijn een paar keer in de gracht terechtgekomen, maar verder geen incidenten. We waren ook met behoorlijk wat volk waardoor er telkens wel iemand was om tegen het vat te stampen of om het, op de steile stukken bergop, met de hand te rollen. Anderen konden ondertussen rusten in de volgbus."