Vakbonden protesteren met schuimkanon aan Genks interimkantoor: “Schoonmaaksector is onderbetaald”

Het personeel van interimbureau Actief DC in Genk werd voormiddag verrast met schuimkanon. De ramen van hun kantoor werden vervolgens grondig ondergespoten door leden van drie verschillende vakbonden. “We klagen de lonen en de arbeidsvoorwaarden in de schoonmaaksector aan”, licht Issam Benali de actie toe. “Huishoudhulpen hebben zo al een laag loon en lijden ook onder de kilometervergoeding die ondermaats is. Gemiddeld staat een huishoudhulp ongeveer 10 procent van zijn of haar loon af aan verplaatsingskosten. Tel daar nog eens bovenop dat de energieprijzen stijgen. Het is een schande dat huishoudhulpen dit verschil zelf moeten bijpassen."