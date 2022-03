Minister Van Peteghem wil hoge energie- en brandstofprijzen snel doen dalen: "Nu het moment om gezinnen te helpen"

Iets waar wel eensgezindheid over lijkt te zijn, is de verlaging van de btw op gas naar zes procent. De regering voerde die maatregel eerder al in voor elektriciteit, maar er lijkt nu een uitbreiding op til. De vraag is alleen nog of die ingreep dan tijdelijk of blijvend zal zijn. Het is lang niet zeker of daar vanavond al knopen over doorgehakt zullen kunnen worden.