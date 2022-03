Vechtpartij met 5 gewonden in Brugge, politie onderzoekt camerabeelden

Op de Eiermarkt in Brugge liep een discussie met een buitenwipper uit de hand. Zaterdagnacht rond 5 uur raakte een 5-tal mensen gewond na een vechtpartij. Volgens één van de slachtoffers werd hij door een buitenwipper aangevallen toen hij op een tafeltje zat buiten. Er ontstond een discussie, waarna de situatie escaleerde.

Bij de Brugse politie bevestigen ze dat er een klacht is ingediend. "Er is een onderzoek gestart waarbij we onder andere de camerabeelden zullen analyseren om de omstandigheden van de vechtpartij in kaart te brengen", zegt woordvoerster Lien Depoorter.