Wat je moet weten als je Oekraïense vluchtelingen wil opvangen

Didier Vanderslycke, coördinator van Orbit VZW, die vluchtelingen helpt in het zoeken naar de juiste huisvesting, geeft duiding: “Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen hier meteen bescherming waardoor ze recht hebben op een leefloon en ze ook mogen gaan werken. Die mensen hebben dus een inkomen. Wanneer alles administratief in orde is, kan je jouw woning verhuren aan een vooraf overeengekomen bedrag. Daarvoor overleg je best even met de gemeente."

"Ook mensen die thuis vluchtelingen opvangen, hoeven de extra kosten niet alleen te dragen. Een minimale bijdrage of vergoeding is een schappelijke, normale manier van werken. We pleiten ervoor om die dingen ook al in het begin te bespreken, al merken we wel enige schroom bij de opvanggezinnen. Gemeenten kunnen daarin een rol spelen door te bemiddelen en een soort overeenkomst op papier te zetten. Het is gewoon een vorm van goed buurschap”, zegt hij.

"Maak van in het begin goede afspraken. Eens ze hun leefloon hebben, zijn ze vaak zelf vragende partij om bij te dragen. De gemeente kan ook ondersteuning of een kader daarin aanbieden. Als je het op langere termijn formeler wil zien, is een standaard huurcontract een optie", voegt Claus er nog aan toe.

De Vlaamse regering maakt een bedrag van 400 euro vrij voor elke particuliere opvangplaats die minstens drie maanden kan worden ingenomen. Dat geld is niet bedoeld voor het gastgezin maar voor de gemeente, om de vluchtelingen te kunnen begeleiden wat papierwerk, werk, cursussen enzovoort betreft.