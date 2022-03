Doorbraak in moordzaak rond juf Mieke uit Herentals: 37-jarige oud-leerling legt bekentenis af

Meer dan een jaar na de moord op zorgjuf Mieke uit Herentals is er een doorbraak in de zaak. Zo laat het parket van Antwerpen weten. Op 10 november 2020 werd de 59-jarige vrouw met 101 messteken vermoord in haar woning. De vrouw werd dood teruggevonden in hun woning, in de Fabiolastraat in Noorderwijk, een deelgemeente van Herentals.

De zaak riep meteen heel wat vragen op. Zo werd er bijvoorbeeld niets gestolen uit haar woning: een portefeuille met geld lag onaangeroerd op de eetkamertafel.