Verdachte van diefstal in Leopoldsburg die agenten met mes bedreigde, sterft bij interventie

Omdat de verdachte erg agressief was en zich met een mes verschanste in zijn woning, riep de lokale politie de hulp in van de speciale interventie-eenheden. "Bij die interventie is de verdachte neergeschoten", gaat Strauven verder. "De man heeft het jammer genoeg niet overleefd."

De man is een zeventiger, hij zou gekampt hebben met psychische problemen. De gewonde agent is naar het ziekenhuis van Pelt gebracht. "Hij is niet in levensgevaar, maar moet geopereerd worden", besluit het parket.