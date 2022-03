18.000 opvangplaatsen voor vluchtelingen uit Oekraïne tegen eind maart: zo wil de Vlaamse regering dat klaarspelen

“Ik wijs nogmaals op de angst, het verdriet, de pijn en de uitzichtloze positie van de ontheemde mensen die vastzitten of op de dool zijn”, aldus Jambon. “Je moet geen romanticus of geschiedkundige zijn om de gelijkenis te zien met onze eigen ouders en grootouders tijdens de eerste en tweede wereldoorlog. Ik hoop, wil en weet dat wij later in het hart van vele dankbare Oekraïners zullen zitten.”