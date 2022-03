Vrijwilligers ruimen "vergeten" sluikstort op in Wemmel

"We beslisten daarom met enkele vrijwilligers om het perceel in het kader van de actie Mooimakers zelf op te ruimen. We vulden met een handvol vrijwilligers op een paar uren tijd liefst 14 zakken met zwerfvuil. Er waren ook grote stukken bij die we niet in de zakken kregen, zoals een oude TV-beeldbuis en een schotelantenne. Het was zoveel dat we op 19 maart nog eens terugkeren, voor alles dichtgegroeid is", legt Ollivier uit.