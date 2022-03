Zwangere vrouw, die te zien was op foto’s na bombardement op Oekraïense kraamkliniek, is overleden

Schrijnende beelden van zwangere vrouwen en kinderen die gered werden uit het puin van een Oekraïens ziekenhuis gingen vorige week de wereld rond.

De kraam- en kinderkliniek in Marioepol, de havenstad in het zuiden van Oekraïne die omsingeld is door het Russische leger, was het doelwit geworden van een bombardement.