Federale regering zit samen om maatregelen tegen hoge energieprijzen te nemen: dit ligt op tafel

Het kernkabinet van de federale regering zit vanavond bijeen over de fors stijgende prijzen aan de pomp en de hoge gasfactuur. De verschillende partijen hebben al tal van voorstellen gedaan, maar vanavond moeten ze het eens zien te worden over wat er finaal wordt beslist, al dan niet tijdelijk. Het belooft erg lang te duren, want lang niet iedereen zit op dezelfde lijn. Maar dát er een beslissing komt, is zeker, want niets doen lijkt geen optie.