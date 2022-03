"Ik schaam mij als mens en als burger": website gaat "russofobie" te lijf met stemmen uit Rusland tegen de oorlog

"We pleiten niet voor neutraliteit, het is duidelijk dat Rusland de agressor is", wil Boulogne nog toevoegen. "Maar we hopen dat de scheidslijn correct getrokken wordt. Wie verantwoordelijk is voor de oorlogsmisdaden is een andere vraag dan wat er allemaal Russisch is." De website zal verder aangevuld worden, ondanks de strenge oorlogscensuur in Rusland.