Kangoeroe Skippy al dagenlang op de loop in Vladslo: "Wie hem kan vangen, trakteer ik een etentje"

"In het weekend gaan de inwoners van Vladslo speciaal naar het bos om Skippy te zien", zegt baasje Frank Hillewaere. Zijn kangoeroe Skippy ontsnapte vorige week zaterdag en huppelde 2 kilometer verder naar het Duitse militaire begraafplaats in het Praetbos. Daar zit hij nu al even. Skippy stelt het daar goed. "Hij zal zeker overleven in het bos, dat is zeker geen probleem, maar ik ben bang dat hij onder een auto zal terechtkomen."

Skippy is ondertussen uitgegroeid tot de attractie van het dorp. "Ik krijg heel veel berichtjes van inwoners dat ze hem gespot hebben. Het dorp leeft echt mee. Het is niet zo'n groot bos, dus je hebt veel kans als je komt wandelen dat je hem ziet rondhuppelen. Hij is zeker niet gevaarlijk." Wie hem kan vangen, mag een beloning verwachten van Frank. "Ik ben bereid om de man of de vrouw die hem kan vangen een etentje te betalen in het plaatselijke restaurant."