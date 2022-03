ZNA en GZA Ziekenhuizen bouwen gemeenschappelijke dienst intensieve zorg voor pasgeborenen in Wilrijk

Familiegerichte zorg zal centraal staan in het nieuwe centrum. "We gaan ervoor zorgen dat de ouders en het premature pasgeboren kind niet gescheiden zullen worden", zegt Peter Peeters van GZA. "Ze zullen vanaf de dag van de geboorte samen kunnen blijven." De ziekenhuizen investeren daarom in ruime kamers met een leef- en slaapgedeelte voor de ouders.

De bouwwerken voor de nieuwe dienst starten dit jaar nog op de campus van Sint-Augustinus in Wilrijk. In 2024 zal de nieuwe dienst de deuren openen. De Vlaamse overheid geeft een subsidie van 18,5 miljoen euro.