Gentse fotografiestudent vindt verloren vakantiefoto's terug: familie geëmotioneerd

Fotografiestudent Louis Imschoot vond, samen met zijn medeleerlingen, een reeks oude vakantiefoto's tijdens een opdracht voor school. "We waren analoge cameraatjes aan het opkuisen", vertelt Louis. "Daartussen zat een digitaal cameraatje waar een leerkracht een SD-kaartje op vond. Ik was nieuwsgierig naar wat daar op te zien was. We hebben die op de computer ingeladen en we zagen vakantiefoto's van mensen die op reis waren in Zuid-Frankrijk, vertelt hij bij Radio 2 Oost-Vlaanderen: