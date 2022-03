"Niet structureel", "vijgen na Pasen", "niets voor ondernemers": energieakkoord niet op applaus onthaald

Het energieakkoord dat de federale regering gisteravond heeft bereikt, wordt bij verschillende belangengroepen niet meteen op applaus onthaald. Overal is te horen dat het goed is dat er iets wordt gedaan om de energieprijzen te temperen, maar ook dat het too little, too late is. “Een btw-verlaging op gas, na de winter? Dat zijn vijgen na Pasen. Maar alle beetjes helpen”, klinkt het bijvoorbeeld bij consumentenorganisatie Test Aankoop.