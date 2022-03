Oud-leerling die moord op juf Mieke uit Herentals bekende aangehouden, motief nog niet bekend

Volgens zijn advocaat heeft de man "enorme spijt" van wat hij heeft gedaan. "Hij is het aan het verwerken en probeert na te denken hoe het tot een dergelijke escalatie is kunnen komen", klinkt het. De man heeft geen gerechtelijk verleden en werkte als vrijwilliger bij Sant'Egidio voor kansarmen. Niets deed vermoeden dat hij tot een gruwelijke moord in staat was.



In elk geval heeft de dader bijna anderhalf jaar gezwegen en is hij nu pas tot bekentenissen overgegaan. Volgens meester Crosiers heeft die bekentenis weinig te maken met de vraag van de speurders om DNA af te staan. "Ik denk dat hij vooral met zichzelf in het reine wou komen en dat dat hem ertoe heeft aangezet om de stap te zetten."

Er wordt nu verder onderzocht of de man werkelijk met voorbedachte rade - dus met het plan om te vermoorden - destijds naar de woning van juf Mieke is getrokken.