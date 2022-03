Alleenstaande mama Sarah: "Ik verdien zo'n 2.000 euro, maar het is elke maand moeilijker om rond te komen"

"Ik verdien niet slecht, maar toch heb ik het elke maand moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. En we zijn al zo zuinig. We lopen in de winter al jaren in huis rond met een muts." Aan het woord: Sarah, een alleenstaande mama met een zoon van 9. Ze vertelde in "De inspecteur" openhartig over het feit dat het niet gemakkelijk is om alles betaalbaar te houden, zeker niet als je er alleen voor staat.