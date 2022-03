Amateurrenner Cedric Baekeland (28) uit Roeselare sterft tijdens trainingskamp op Mallorca

Opmerkelijk, Cedric Baekeland maakte deel uit van een generatie renners waarvan er intussen al enkele gestorven zijn aan een hartfalen. In 2016 stierf Daan Myngheer uit Hooglede in Corsica, hij was amper 22 jaar. Drie jaar later liet Joren Touquet in gelijkaardige omstandigheden het leven op Tenerife. Hij was 26.