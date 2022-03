Asbest op onverantwoorde manier verwijderd in de buurt van basisschool Mol: gemeentebestuur dient klacht in

Het verwijderen van de dakleien moest in de krokusvakantie gebeuren, maar ze startten op de eerste schooldag na de vakantie. Ze werden ook niet zorgvuldig met een kraan verwijderd, maar gewoon naar beneden in een container gegooid. Na een mail van een alerte buur, heeft de gemeente de werken meteen stilgelegd. Later werden ze hervat, dit keer wel volgens de veiligheidsvoorschriften. Mol heeft intussen een onafhankelijke asbestdeskundige aangesteld. Die nam stalen in de buurt. Die wezen op de aanwezigheid van asbest. Na grondige reinigingswerken afgelopen weekend zijn er opnieuw stalen genomen. Die resultaten zijn wellicht vanavond bekend. Intussen wordt de speelplaats niet gebruikt, tot blijkt dat ze volledig asbestvrij is. De verdere afbraakwerken mogen niet gebeuren als er kinderen op de speelplaats zijn. Er komen ook extra veiligheidsmaatregelen om de werf af te schermen. De ouders werden op de hoogte gebracht. Er is ook nog een infomoment gepland, waarop de ouders informatie krijgen over de mogelijke gezondheidsrisico's.