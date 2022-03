Atheneum Keerbergen richt oud internaat in voor Oekraïense vluchtelingen

Directeur Kurt Hofman is blij dat het leegstaande gebouw weer wordt gebruikt: "Het jongensinternaat is spijtig genoeg moeten sluiten, maar nu krijgt het weer een functie. We krijgen nieuw beddengoed en matrassen van de gemeente Keerbergen, de andere spullen van het internaat, zoals de bedden, kunnen nog gebruikt worden. Hopelijk kunnen de vluchtelingen een actieve rol opnemen in onze school zodat ze niet gewoon op hun kamertje moeten zitten."