Klasdieren in basisschool in Heist-op-den-Berg moeten sfeer brengen én kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen

Vladimir, die in het 6e leerjaar zit, is er alvast heel blij mee. "In onze klas hebben we grasparkieten staan. Ik vind dat erg leuk want het maakt de klas gezelliger. Door het gefluit van de parkieten lijkt het alsof ik in de natuur zit." Al kan dat gefluit ook wel eens storen. "Ja, heel soms, wanneer we een luistertoets hebben van Nederlands of Frans."

Zijn klasgenote Lisa is ook wel nieuwsgierig naar de dieren in de andere klassen. "Ja, ik wil daar ook wel eens gaan kijken, want naar dieren kijken is heel leuk." Maar Vladimir is heel tevreden met hun parkieten. "In een andere klas heb ik ook cavia's gezien. Die zijn ook schattig, maar vogels zijn leuker want die zijn actiever."