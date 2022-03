Belgische chemiereus Solvay gaat zich opsplitsen in twee gespecialiseerde bedrijven

Opvallend is dat er niets gezegd is over de rol van CEO Ilham Kadri. Het is niet uitgesloten dat zijn de leiding op zich neemt van een van de twee takken van Solvay, maar duidelijkheid is er niet. Kadri is sinds 2019 topvrouw van Solvay. Ze heeft de Franse en de Marokkaanse nationaliteit. Volgens het Amerikaanse businessmagazine Fortune is Kadri een van de meest invloedrijke vrouwen in de internationale zakenwereld. Het is ook nog niet duidelijk of de splitsing gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid bij Solvay. (Lees verder onder de foto).