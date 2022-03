Beringen past politiereglement voor begraafplaatsen aan na commotie rond opgravingen

De hele procedure is herbekeken voor alle 8 begraafplaatsen. De stad ondersteunt ook nieuwe vormen van begraven. Bij kindvriendelijke begraafzones is er geen onderscheid meer tussen een foetus of een kind: “Bij kindvriendelijke begraafzones maken we geen onderscheid meer tussen een foetus of kind”, zegt schepen Jean Vanhees (CD&V). “Je kan kiezen voor een grafsteen, een anonieme begraving of een blaadje aan de gedenkboom op de begraafplaats. In de anonieme zone kan een asverstrooiing, biologische urne en kistbegraving voor foetussen.”