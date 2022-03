Bookmakers bestempelen Oekraïense inzending als favoriet op Eurovisiesongfestival

Jérémie Makiese, die met "Miss You" de Belgische driekleur verdedigt in Turijn, staat voorlopig op de dertiende plaats in de lijsten van de bookmakers. De Nederlandse zangeres S10 staat met "De diepte" op de achtste plaats. Alvan & Ahez uit Frankrijk, die het nummer "Fulenn" brengen, eindigen volgens de bookmakers elfde. In totaal hebben 40 landen een inzending gestuurd.



De oorlog in Oekraïne heeft al zijn stempel gedrukt op het Eurovisiesongfestival. De Oekraïense inzending werd nog veranderd, toen bleek dat de originele kandidaat de Krim had bezocht, een gebied dat in 2014 door Rusland geannexeerd werd. Oekraïne vaardigde in 2020 een regel uit dat artiesten die sinds 2014 in Rusland hebben opgetreden of op de Krim zijn geweest, niet mochten deelnemen aan het liedjesfestijn.

Nadat Rusland Oekraïne binnenviel eind vorige maand werd beslist dat Rusland niet mag deelnemen aan het Eurovisiesongfestival.