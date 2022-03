Laad- en loskades van bedrijf in Oelegem branden uit

Rond 2 uur vannacht is er brand ontstaan bij Total Concept in Oegelem, een bedrijf dat gespecialiseerd is in standenbouw voor beurzen. "Toen we aankwamen, sloegen de vlammen langs alle kanten uit het dak", zegt Jan Scheurweghs van Brandweer Zone Rand. "Onze eerste bedoeling was de magazijnen ernaast te vrijwaren en voorkomen dat de brand naar daar zou overslaan. We hebben drie ladderwagens ingezet, omdat we alleen via de bovenkant de brand konden bereiken."

Uiteindelijk liep één magazijn lichte rookschade op. Het gebouw waar de brand uitbrak is wel helemaal vernield. "Er was vooral hout en verf opgeslagen, niet meteen gevaarlijke producten." Niemand is gewond geraakt.