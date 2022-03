Brugge verhuurt minigolfterrein in Zeebrugge aan 3.000 euro per maand

In de strandwijk in Zeebrugge staat de vroegere recreatiesite te huur. Voor 3.000 euro per maand krijg je een minigolfterrein, 3 tennisbanen, een clubhuis en een zwembad met een bar. Zelfs de golfsticks en -balletjes zijn in de prijs inbegrepen. Het stadsbestuur van Brugge hoopt aan die voorwaarden snel iemand te vinden die de site wil uitbaten.