Chipsfabrikant Waltson uit Staden in problemen:"We zitten met tekort aan zonnebloemolie door oorlog in Oekraïne" 

Waltson Chips heeft nog een stock met zonnebloemolie en heeft ook nog een bestelling lopen, zegt zaakvoerder Joost Debeuckelaere: "Wij zullen nog enkele maanden kunnen verder produceren met zonnebloemolie, dan moeten we overschakelen naar andere olie, misschien palmolie. Maar we hebben ook een probleem met de verpakking die dan zal moeten aangepast worden. Het is een groot probleem want bakken met een andere olie zal zorgen voor een andere smaak. We hebben ook geen ervaring met palmolie, we moeten dat allemaal uittesten."

Ook andere bedrijven zoals Pepsico in Veurne, waar er chips worden gebakken en aardappelverwerkend bedrijf Aviko Poperinge bevestigen dat er een probleem is met de aanvoer van zonnebloemolie.