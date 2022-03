Deelplatform Welbi wil mensen langer thuishouden

De baseline voor Welbi is “Helpende handen om de hoek”. “Iedereen kan zich eenvoudig registreren via de app of www.welbi.be om klusjes uit te voeren of diensten aan te bieden. Het gaat om klusjes, vervoer, een babbel, samen shoppen, oppas of gezelschap en digitale ondersteuning voor iedereen die het nodig heeft”, zegt Lisa Boone. “We beschikken ook over een tiental fysieke contactpunten waar men terecht kan. Daarin verschillen we met andere deelplatformen.”