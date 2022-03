Dolly Parton bedankt voor Rock & Roll Hall of Fame: "Ik heb het gevoel dat ik dit niet verdiend heb"

Dolly Parton voelt zich niet thuis in het rijtje, omdat ze geen rock-'n-rollartieste is. "Het inspireert me wel om in de toekomst een hopelijk schitterend rock-'n-rollalbum uit te brengen. Want dat heb ik altijd al willen doen! Mijn man is een echte rock-'n-rollgek en hij heeft me altijd aangemoedigd om dat te doen. Ik wens alle genomineerden veel geluk en nogmaals bedankt voor het compliment. Rock on!", schrijft ze op haar Twitteraccount.