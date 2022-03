Drie jonge tieners voor jeugdrechter na zware vechtpartij in Waregem: "Twee daders zijn amper 13 jaar oud"

Aan het skatepark langs de Zuiderlaan in Waregem is afgelopen weekend een jongen van 16 in elkaar geslagen door drie andere jongeren. Op een filmpje dat rondgaat op sociale media is te zien hoe ze blijven slaan en schoppen terwijl hij al in de grond ligt. Omstanders proberen in te grijpen, maar zonder veel gevolg.

De daders bleken een jongen van 13 uit Wielsbeke te zijn, een leeftijdsgenoot uit De Pinte en een jongen van 15 uit Deinze. De twee jongeren uit Oost-Vlaanderen moeten voor de jeugdrechter in Gent verschijnen, de jongen uit Wielsbeke voor de jeugdrechter in Kortrijk.

Ondanks zijn jonge leeftijd is hij geen onbekende voor het gerecht. "Het is niet de eerste keer dat die jongen zich schuldig maakt aan dergelijke feiten", zegt Tom Janssens van het parket in Kortrijk. "Er zijn nog twee andere filmpjes waarop diezelfde jongen te zien is terwijl hij een ander kind molesteert."