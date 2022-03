Daders niet zwaarder gestraft in beroep voor verkrachting in Gentse studentenbuurt

De feiten dateren van 2018 in café Lime in de Gentse studentenbuurt. Het slachtoffer had zwaar gedronken en herinnerde zich niets meer van de verkrachting. De bal ging pas aan het rollen, nadat een vriendin van het slachtoffer een filmpje van de verkrachting had gezien op sociale media. Daarop was te zien hoe twee mannen seks hadden met de jonge vrouw in de toiletten.