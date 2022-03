Eiffeltoren in Parijs groeit met 6 meter tot nieuwe hoogte van 330 meter

De Eiffeltoren is nu 330 meter hoog. Het is niet de eerste keer dat de toren van hoogte verandert, want ook eerdere plaatsing van antennes zorgde voor een verhoging van de toren. Oorspronkelijk was de Eiffeltoren maar 312 meter hoog toen hij in 1889 ingehuldigd werd. Hij dankt zijn naam aan de architect Gustave Eiffel en werd gebouwd ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling in datzelfde jaar.