Er is saharastof onderweg naar België: "We zullen het merken op auto's en aan de hemel"

Het gebeurt nog wel eens dat saharastof dat tot bij ons komt. Het is zelfs een eeuwenoud fenomeen. Zulke gigantische stofwolken worden ook wel "SAL" genoemd (Saharan Air Layer): luchtmassa's met heel droge lucht die veel saharastof bevatten. Ze worden over de Saharawoestijn gevormd tijdens de late lente, de zomer en de vroege herfst. Soms komen de stormen ook in de vroege lente voor, zoals nu.

De woestijnen in het noorden van Afrika zouden elk jaar 800 miljoen ton stof elders uitstrooien. Het zou gaan om 70 procent van het stof dat wereldwijd in de atmosfeer komt. Het Afrikaanse continent is daarmee veruit het productiefst op dat vlak, met zes keer zoveel stof als Azië. Bekijk de tekening van de motor van dat stof hieronder (bron: Adams et al. 2012).