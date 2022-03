Experts nuanceren btw-verlaging voor gas: "Maatregel van kracht in lente en zomer, wanneer mensen ketel uitschakelen"

Ook FEBEG, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, geeft mee dat het voor de eindafrekening cruciaal is wanneer de btw-verlaging precies van toepassing is. Voor de voorschotfacturen wordt het verbruik dan wel over het hele jaar uitgesmeerd, maar op de eindafrekening wordt wel degelijk- statistisch - rekening gehouden met volumes per maand.

In dat licht bekritiseren oppositiepartijen Vlaams Belang en N-VA het feit dat de btw-verlaging voor gas er komt in de lente en de zomer. N-VA-voorzitter Bart De Wever wijst daarbij ook op het verschil tussen de btw-verlaging voor gas enerzijds en de cheque voor wie met stookolie stookt anderzijds, die sowieso 200 euro bedraagt. In Wallonië wordt trouwens een stuk meer met stookolie verwarmd dan in Vlaanderen.

De btw-verlaging wordt halfweg september geëvalueerd. Of er een verlenging in zit, zal afhangen van de hoogte van de prijzen dan.