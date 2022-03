Gentse Topsportschool levert acht medaillewinnaars op WK Acrogym: "Enorm trots"

De prestaties van afgelopen weekend in Bakoe zijn uniek. Vlaanderen heeft altijd een erg sterke traditie gehad in acrogym, met Oost-Vlaanderen en Deinze in het bijzonder als bakermat. "Heel wat talent is in het verleden doorgestroomd naar onze Topsportschool. Maar zeven wereldkampioenen leveren is echt wel historisch", zegt topsportcoördinator Jo Van Hoecke. "We zijn enorm trots op onze leerlingen. Ze verdienen dit echt. Acrogym is immers een zware discipline, waarvoor je heel wat trainingsarbeid moet verrichten. Gemiddeld trainen onze leerlingen 28 tot 30 uur per week, met slechts een vrije dag. Dat betekent dat ze bijna iedere dag drie uur voor en drie uur na school al aan het sporten zijn. Dat vraagt heel wat inspanning, tijd en energie." De medaillewinnaars werden vandaag gepast gelauwerd en mochten door een erehaag van medeleerlingen lopen.