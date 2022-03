Gratis gele doos voor alle Gentse 65-plussers : "Leg de doos in je koelkast en ze kan je leven redden"

De gele doos ziet eruit als een brooddoos, en 40.000 Gentenaars ouder dan 65 jaar krijgen binnenkort een brief daarover in de bus. Met die brief kunnen ze gratis een gele doos afhalen in het lokaal dienstencentrum of bij de apotheker in hun buurt. Ook wie chronisch ziek is, kan zo’n gele doos krijgen.

Twee jaar geleden startte Gent een proefproject op in deelgemeenten Gentbrugge en Ledeberg. Daar heeft de stad ondertussen al 2.500 gele dozen verspreid. En nu wordt het project in heel Gent uitgerold. "Hiermee kunnen we mensenlevens redden", zegt schepen Rudy Coddens. "Dankzij de gele doos kunnen hulpverleners snel en adequaat hulp bieden."