Grote zwerfvuilactie in Zottegem vlak voor Ronde van Vlaanderen : "Ik hoop dat supporters het goeie voorbeeld geven en geen zwerfvuil achterlaten"

Net zoals in veel andere gemeenten, blijft zwerfvuil een probleem in Zottegem. "We merken dat het zwerfvuil nog altijd toeneemt", zegt schepen Goossens. "En sinds de coronacrisis belanden nu ook veel mondmaskers op straat. Dus zo'n jaarlijkse zwerfvuilactie blijft hard nodig."

Nieuw dit jaar is dat vrijwilligers via een app op hun gsm kunnen aanduiden in welke straten ze het zwerfvuil al hebben opgeruimd. Een straat kleurt rood als het zwerfvuil er nog opgeruimd moet worden. Oranje betekent dat vrijwilligers er zwerfvuil aan het opruimen zijn. En de straat kleurt groen als ze proper is.