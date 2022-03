Heilig Bloedprocessie in Brugge is terug na 2 jaar afwezigheid

Tijdens de coronapandemie heeft de organisatie niet stilgezeten. Matthieu Clarysse: “Alle kostuums werden onder handen genomen voor een wasbeurt en een grondig nazicht. Daarnaast zijn er veel vernieuwingen. We kunnen de vernieuwingen van 3 edities in 1 keer presenteren. Het publiek mag zich aan een prachtig vernieuwde ommegang verwachten: enkele nieuwe praalwagens en meer dan 450 nieuwe kostuums. We hebben natuurlijk ook wel wat tijd gehad om eraan te werken. Het is ook zo dat mensen in formaat wel wat wijzigen door de jaren heen. Kostuums werden gemaakt in de jaren 1970-80 en mensen blijken nu toch wel groter en breder te zijn dan vroeger."